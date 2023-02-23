Мартемьянов Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Аверьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мартемьянов Мартемьян Аверьянович

Мать ребёнка: Мартемьянова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мартемьянова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов (кантонист) Григорий

Мать ребёнка: Мартемьянова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова ?

Смерть
Неизвестно
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