Мартемьянов Аверьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мартемьянов Мартемьян Аверьянович
Мать ребёнка: Мартемьянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мартемьянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов (кантонист) Григорий
Мать ребёнка: Мартемьянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартемьянова ?
Смерть
Неизвестно