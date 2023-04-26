Мартемьянова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартемьянова ?

Мартемьянова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Черванов Мартемьян Аверьянович

Отец ребёнка: Черванов Аверьян

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Черванов (на Воле С 1849) Корнилий Аверьянович

Отец ребёнка: Черванов Аверьян

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Черванов Иван Аверьянович

Отец ребёнка: Черванов Аверьян

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черванов Аверьян

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close