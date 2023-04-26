Мартемьянова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Черванов Мартемьян Аверьянович
Отец ребёнка: Черванов Аверьян
Рождение ребёнка
1812
Сын: Черванов (на Воле С 1849) Корнилий Аверьянович
Отец ребёнка: Черванов Аверьян
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1814
Сын: Черванов Иван Аверьянович
Отец ребёнка: Черванов Аверьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черванов Аверьян
Смерть
Неизвестно