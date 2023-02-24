Агафья Ивановна
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1842
Дата смерти07.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1863
Муж: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Михайлова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
26.04.1871
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
18.03.1879
Сын: Аполлонов (усыновлен) Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
09.03.1881
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Аполлонович
Смерть
07.08.1909