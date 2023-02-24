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Агафья Ивановна

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Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

07.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Аверьянов Иван Аверьянович

Мать: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1863

Муж: Василий Аполлонович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Михайлова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1871

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1879

Сын: Аполлонов (усыновлен) Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1881

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Аполлонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.08.1909
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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