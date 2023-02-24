Василий Аполлонович
Место рожденияДеревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Аполлон Кондратьевич
Мать: не указана
Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1863
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Михайлова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1871
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1879
Сын: Аполлонов (усыновлен) Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1881
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
До 1889