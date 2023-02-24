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Василий Аполлонович

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Место рождения

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Аполлон Кондратьевич

Мать: не указана

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1863

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Михайлова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1871

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1879

Сын: Аполлонов (усыновлен) Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1881

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1889
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