Черванова Прасковья Кузьминична
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1818
Дата смерти20.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Никанорова Анна Черванова
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Черванова
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
01.07.1855
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1888