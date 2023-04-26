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Черванова Прасковья Кузьминична

Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

20.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Никанорова Анна Черванова

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Черванова

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1855

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Черванов Иван Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черванов Иван Аверьянович

Смерть
20.02.1888
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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