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Никанорова Анна Черванова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Черванов Иван Аверьянович

Мать: Черванова Прасковья Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1857

Муж: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Рождение ребёнка
24.01.1862

Сын: Никаноров Ефрем Акимович

Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Салина Матрена Никанорова

Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: Куликова Прасковья Никанорова

Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1878

Сын: Никаноров Максим Акимович

Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.08.1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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