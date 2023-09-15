Никанорова Анна Черванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти17.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
13.?.1857
Рождение ребёнка
24.01.1862
Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Салина Матрена Никанорова
Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: Куликова Прасковья Никанорова
Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович
Рождение ребёнка
06.08.1878
Сын: Никаноров Максим Акимович
Отец ребёнка: Никаноров - Норкин Аким Никанорович
Смерть
17.08.1911