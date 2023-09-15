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Куликова Прасковья Никанорова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872

Отец: Никаноров - Норкин Аким Никанорович

Мать: Никанорова Анна Черванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1892

Муж: Куликов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Куликов Николай Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Куликов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Куликов Федор Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Куликов Маркелл Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Куликов Вов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Куликов Борис Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Елена Куликова

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Александра Куликова

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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