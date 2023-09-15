Куликова Прасковья Никанорова
Место рождения
Дата рождения20.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872
Бракосочетание
02.?.1892
Рождение ребёнка
01.12.1893
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1895
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.04.1897
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.12.1898
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Куликов Вов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
23.07.1903
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.06.1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Елена Куликова
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Александра Куликова
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно