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Куликов Иван Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871

Отец: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Мать: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1892

Жена: Куликова Прасковья Никанорова

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Куликов Николай Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Куликов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Куликов Федор Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Куликов Маркелл Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Куликов Вов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Куликов Борис Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1906

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Елена Куликова

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Александра Куликова

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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