Куликов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения20.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871
Бракосочетание
02.?.1892
Рождение ребёнка
01.12.1893
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
11.06.1895
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
13.04.1897
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
21.12.1898
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Куликов Вов Ефим Иванович
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
23.07.1903
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
18.06.1906
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Елена Куликова
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Александра Куликова
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Никанорова
Смерть
Неизвестно