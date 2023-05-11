Куликова Анфиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: (унтер-Офицер) Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1870
Рождение ребёнка
20.09.1871
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1873
Дочь: Томбасова Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1875
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1877
Сын: Куликов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1879
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1881
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Алексеева Анисья Куликова
Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно