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Куликова Анфиса Михайловна

Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: (унтер-Офицер) Михаил Иванович

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1870

Муж: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1871

Сын: Куликов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1873

Дочь: Томбасова Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1875

Сын: Куликов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1877

Сын: Куликов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1879

Сын: Куликов Захар Ефимович

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Куликов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Алексеева Анисья Куликова

Отец ребёнка: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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