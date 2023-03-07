Куликов (сельский староста) Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Отец: не указан
Мать: Анна Максимовна
Бракосочетание
11.10.1870
Рождение ребёнка
20.09.1871
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1873
Дочь: Томбасова Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1875
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1877
Сын: Куликов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1879
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1881
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Алексеева Анисья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский староста
Смерть
Неизвестно