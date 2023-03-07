Куликов (сельский староста) Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (сельский староста) Ефим Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: не указан

Мать: Анна Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1870

Жена: Куликова Анфиса Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.1871

Сын: Куликов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1873

Дочь: Томбасова Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1875

Сын: Куликов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1877

Сын: Куликов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1879

Сын: Куликов Захар Ефимович

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Куликов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Алексеева Анисья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский староста
Смерть
Неизвестно
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