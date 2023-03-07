Куликов Захар Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.03.1879
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1879
Бракосочетание
11.10.1899
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Куликов Евдоким Захарович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Куликов Прокофий Захарович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
17.08.1903
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Анна Куликова
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Куликов Василий Захарович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
20.03.1909
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Агафья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Рождение ребёнка
10.12.1913
Дочь: Евгения Куликова
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова
Смерть
1914
Причина смерти: пропал без вести | пропал без вести
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Куликов Василий Захарович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова