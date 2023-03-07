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Куликов Захар Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.03.1879

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1879

Отец: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Мать: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1899

Жена: Куликова Евдокия Елизарова

Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Куликов Евдоким Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Куликов Прокофий Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Куликов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Анна Куликова

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Куликов Василий Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1909

Сын: Куликов Захар Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Агафья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1913

Дочь: Евгения Куликова

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1914
Причина смерти: пропал без вести | пропал без вести
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Куликов Василий Захарович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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