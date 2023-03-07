Куликов Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Наталья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Рождение ребёнка
14.01.1906
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Рождение ребёнка
19.09.1913
Дочь: Ефросинья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Куликов Вов Артемий Яковлевич
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Рождение ребёнка
13.09.1919
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова
Смерть
Неизвестно