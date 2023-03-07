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Куликов Яков Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881

Отец: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Мать: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Куликова Ксения Батюшкова

Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Наталья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Сын: Куликов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Дочь: Ефросинья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Куликов Вов Артемий Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1919

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Ксения Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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