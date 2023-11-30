Куликова Ксения Батюшкова
Место рождения
Дата рождения27.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1881
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Наталья Куликова
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
14.01.1906
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
19.09.1913
Дочь: Ефросинья Куликова
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Куликов Вов Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
13.09.1919
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно