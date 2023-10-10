Батюшкова Александра Асташина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшкова Александра Асташина

Батюшкова Александра Асташина

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Асташин Прокофий Уарович

Мать: Асташина Степанида Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1872

Муж: Батюшков Елисей Никандрович

Рождение ребёнка
08.11.1873

Дочь: Степанида Елисеевна

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Епифанова Агриппина Батюшкова

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1877

Дочь: Акилина Елисеевна

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1879

Дочь: Иванова Агафья Батюшкова

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1881

Дочь: Куликова Ксения Батюшкова

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Батюшков Тихон Елисеевич

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Батюшков Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1887

Дочь: Титова Евдокия Батюшкова

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Татьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1892

Сын: Батюшков Алексей Елисеевич

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1893

Сын: Батюшков Назар Елисеевич

Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close