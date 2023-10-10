Батюшкова Александра Асташина
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
30.10.1872
Рождение ребёнка
08.11.1873
Дочь: Степанида Елисеевна
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Епифанова Агриппина Батюшкова
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
10.06.1877
Дочь: Акилина Елисеевна
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
14.02.1879
Дочь: Иванова Агафья Батюшкова
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
27.01.1881
Дочь: Куликова Ксения Батюшкова
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
10.06.1883
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
19.09.1884
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
20.02.1887
Дочь: Титова Евдокия Батюшкова
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Татьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
10.03.1892
Сын: Батюшков Алексей Елисеевич
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Рождение ребёнка
07.10.1893
Отец ребёнка: Батюшков Елисей Никандрович
Смерть
Неизвестно