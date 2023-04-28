Иванова Агафья Батюшкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Агафья Батюшкова

Иванова Агафья Батюшкова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.02.1879

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1879

Отец: Батюшков Елисей Никандрович

Мать: Батюшкова Александра Асташина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1898

Муж: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1900

Сын: Иванов Адриан Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Иванова Агриппина Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Иванов Вов Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1910

Дочь: Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Иванов Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1916

Дочь: Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1971
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close