Иванова Агафья Батюшкова
Место рождения
Дата рождения14.02.1879
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1879
Бракосочетание
28.?.1898
Рождение ребёнка
21.08.1900
Сын: Иванов Адриан Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Иванова Агриппина Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Иванов Вов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1910
Дочь: Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
16.05.1912
Сын: Иванов Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1916
Дочь: Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Смерть
1971
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область