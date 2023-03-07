Иванова (Иванова) Агриппина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения15.06.1902
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.?.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
15.06.1902
Рождение ребёнка
18.11.1932
Дочь: Ерошкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Вов Григорий Иванович
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1981