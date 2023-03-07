Иванова (Иванова) Агриппина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Агриппина Емельяновна

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.06.1902

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.?.1898

Муж: Иванов Вов Григорий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
15.06.1902

Отец: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Мать: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1932

Дочь: Ерошкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Вов Григорий Иванович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1981
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