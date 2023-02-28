Иванов ВОВ Емельян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1877
Дата смерти22.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877
Бракосочетание
28.?.1898
Жена: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
21.08.1900
Сын: Иванов Адриан Емельянович
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Иванова Агриппина Емельяновна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Иванов Вов Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
27.04.1910
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
16.05.1912
Сын: Иванов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Рождение ребёнка
12.04.1916
Дочь: Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова
Смерть
22.11.1942