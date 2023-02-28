Иванов ВОВ Емельян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов ВОВ Емельян Григорьевич

Иванов ВОВ Емельян Григорьевич

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1877

Дата смерти

22.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877

Отец: Иванов Григорий Федорович

Мать: Иванова Матрена Томбасова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1898

Жена: Иванова Агафья Батюшкова

Рождение ребёнка
21.08.1900

Сын: Иванов Адриан Емельянович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Иванова Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Иванов Вов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1910

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Иванов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1916

Дочь: Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Батюшкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.11.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close