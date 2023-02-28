Иванова Матрена Томбасова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти23.11.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
17.10.1873
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Иванов Вов Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1879
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1881
Дочь: Кожевникова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1883
Сын: Иванов Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Нестерова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Иванов Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
15.06.1892
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1900
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович
Смерть
23.11.1915