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Иванова Матрена Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Томбасов Семен Васильевич

Мать: Томбасова Степанида Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1873

Муж: Иванов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Иванов Вов Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1879

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Дочь: Кожевникова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Иванов Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Нестерова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Иванов Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Иванов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.11.1915
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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