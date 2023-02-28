Иванов Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1888
Дата смерти10.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888
Бракосочетание
18.?.1908
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
24.04.1913
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна
Смерть
10.01.1915