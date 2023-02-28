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Иванов Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.10.1888

Дата смерти

10.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888

Отец: Иванов Григорий Федорович

Мать: Иванова Матрена Томбасова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1908

Жена: Иванова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1913

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Иванова Александра Никифоровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.01.1915
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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