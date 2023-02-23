Томбасова Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Степанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Томбасов Макар Семенович

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Томбасов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Балашова Анна Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Парамонова Агафья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Иванова Матрена Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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