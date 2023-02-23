Томбасова Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Томбасов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Балашова Анна Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Парамонова Агафья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Иванова Матрена Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно