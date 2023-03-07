Иванов ВОВ Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов ВОВ Григорий Иванович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.11.1904

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.?.1898

Жена: Иванова Агриппина Емельяновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
28.11.1904

Отец: Иванов Иван Федорович

Мать: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1932

Дочь: Ерошкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Агриппина Емельяновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1944
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