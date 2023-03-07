Иванов ВОВ Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.11.1904
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.?.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
28.11.1904
Отец: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1932
Дочь: Ерошкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Агриппина Емельяновна
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1944