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Иванов Иван Федорович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова Варвара Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Иванов Вов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1904

Жена: Иванова Прасковья Чувашлева

Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Иванов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Иванов Александр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Иванов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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