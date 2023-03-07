Иванов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения01.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882
Отец: Иванов Федор Иванович
Мать: Иванова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Иванов Вов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Бракосочетание
14.?.1904
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Рождение ребёнка
12.06.1911
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Иванов Александр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Рождение ребёнка
23.09.1915
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Чувашлева
Смерть
Неизвестно