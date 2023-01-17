Иванова Прасковья Чувашлева
Место рождения
Дата рождения23.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1879
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Иванов Вов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Бракосочетание
14.?.1904
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1915
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно