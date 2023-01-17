Иванова Прасковья Чувашлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Прасковья Чувашлева

Иванова Прасковья Чувашлева

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1879

Отец: Чувашлев Михаил Иванович

Мать: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Иванов Вов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1904

Муж: Иванов Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Иванов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Иванов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close