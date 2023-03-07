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Чувашлев Михаил Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Чувашлева Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Безрукова Наталья Чувашлева

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Малькова Агафья Чувашлева

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1872

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1874

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1879

Дочь: Иванова Прасковья Чувашлева

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Чувашлев Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашлев Нестор Михайлович

Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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