Чувашлев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Безрукова Наталья Чувашлева
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Малькова Агафья Чувашлева
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
21.01.1872
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
14.10.1874
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: Иванова Прасковья Чувашлева
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
05.03.1882
Сын: Чувашлев Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашлев Нестор Михайлович
Мать ребёнка: Чувашлева Ксения Трофимовна
Смерть
Неизвестно