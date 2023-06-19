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Чувашлев Нестор Михайлович

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувашлев Михаил Иванович

Мать: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1893

Жена: Чувашлева Марфа Лукина

Рождение ребёнка
02.08.1895

Сын: Чувашлев Матвей Нестерович

Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Чувашлев Кузьма Нестерович

Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Мария Нестеровна

Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
09.09.1901
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: от брюшного тифа