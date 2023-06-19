Чувашлев Нестор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.?.1893
Жена: Чувашлева Марфа Лукина
Рождение ребёнка
02.08.1895
Сын: Чувашлев Матвей Нестерович
Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина
Рождение ребёнка
24.10.1896
Сын: Чувашлев Кузьма Нестерович
Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина
Рождение ребёнка
20.07.1900
Дочь: Мария Нестеровна
Мать ребёнка: Чувашлева Марфа Лукина
Смерть
09.09.1901
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: от брюшного тифа