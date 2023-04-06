Малькова Агафья Чувашлева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
09.?.1886
Рождение ребёнка
19.09.1887
Сын: Мальков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Филатова Елена (Ирина) Малькова
Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1891
Сын: Мальков Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно