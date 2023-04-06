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Малькова Агафья Чувашлева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чувашлев Михаил Иванович

Мать: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1886

Муж: Мальков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1887

Сын: Мальков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Филатова Елена (Ирина) Малькова

Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Мальков Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Мальков Григорий Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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