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Мальков Григорий Петрович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мальков Петр Иванович

Мать: Малькова Дарья Леонтьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1886

Жена: Малькова Агафья Чувашлева

Рождение ребёнка
19.09.1887

Сын: Мальков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Малькова Агафья Чувашлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Филатова Елена (Ирина) Малькова

Мать ребёнка: Малькова Агафья Чувашлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Мальков Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Малькова Агафья Чувашлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Малькова Агафья Чувашлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Малькова Агафья Чувашлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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