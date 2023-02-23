Малькова Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Мальков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Галкина Татьяна Малькова
Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1884
Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно