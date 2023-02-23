Малькова Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Дарья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Мальков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Галкина Татьяна Малькова

Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1884

Сын: Мальков Ефим Петрович

Отец ребёнка: Мальков Петр Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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