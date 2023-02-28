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Безрукова Наталья Чувашлева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Чувашлев Михаил Иванович

Мать: Чувашлева Ксения Трофимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1883

Муж: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1885

Дочь: Филатова Варвара Безрукова

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1888

Сын: Безруков Семен Амплиевич

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Безруков Филипп Амплиевич

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1897

Дочь: Гликерия Амплиевна

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1898

Сын: Безруков (куликов) Дмитрий Амплиевич

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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