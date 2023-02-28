Безрукова Наталья Чувашлева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
07.?.1883
Рождение ребёнка
06.12.1885
Дочь: Филатова Варвара Безрукова
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1888
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Безруков Филипп Амплиевич
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1897
Дочь: Гликерия Амплиевна
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1898
Сын: Безруков (куликов) Дмитрий Амплиевич
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Амплий Федорович
Смерть
Неизвестно