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Титова Евдокия Батюшкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1887

Дата смерти

29.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887

Отец: Батюшков Елисей Никандрович

Мать: Батюшкова Александра Асташина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.07.1911

Муж: Титов Пмв Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
22.01.1912

Сын: Титов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Титов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Титов Вов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Титов Вов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Развод
Неизвестно

Муж: Титов Пмв Василий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Пмв Василий Евдокимович

Григорий Егорович Титов , Тарас Степанович Титов . Моисей Егорович Титов , Кирилл Григорьевич Сорокин
Смерть
29.08.1968
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