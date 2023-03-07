Титова Евдокия Батюшкова
Место рождения
Дата рождения20.02.1887
Дата смерти29.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887
Бракосочетание
10.07.1911
Рождение ребёнка
22.01.1912
Сын: Титов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
13.05.1913
Сын: Титов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
09.06.1915
Сын: Титов Вов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Титов Вов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Григорий Егорович Титов , Тарас Степанович Титов . Моисей Егорович Титов , Кирилл Григорьевич Сорокин
Смерть
29.08.1968