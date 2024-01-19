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Куликов Федор Ефимович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1875

Отец: Куликов (сельский Староста) Ефим Иванович

Мать: Куликова Анфиса Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1895

Жена: Куликова Евдокия Маштакова

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Куликов Степан Федорович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: ?

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1907

Дочь: Лукина Александра Куликова

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Куликов Вов Иван Федорович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Куликов Вов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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