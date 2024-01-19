Куликов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения12.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1875
Бракосочетание
30.?.1895
Рождение ребёнка
26.07.1896
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Рождение ребёнка
25.01.1905
Сын: ?
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Рождение ребёнка
11.03.1907
Дочь: Лукина Александра Куликова
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Куликов Вов Иван Федорович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Куликов Вов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Куликова Евдокия Маштакова
Смерть
Неизвестно