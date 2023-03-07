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Куликова Евдокия Маштакова

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Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1873

Отец: Маштаков Петр Тимофеевич

Мать: Маштаков Ульяна Ивановна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1895

Муж: Куликов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Куликов Степан Федорович

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: ?

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1907

Дочь: Лукина Александра Куликова

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Куликов Вов Иван Федорович

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Куликов Вов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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