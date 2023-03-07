Куликова Евдокия Маштакова
Место рождения
Дата рождения09.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1873
Отец: Маштаков Петр Тимофеевич
Мать: Маштаков Ульяна Ивановна
Бракосочетание
30.?.1895
Рождение ребёнка
26.07.1896
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
25.01.1905
Сын: ?
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
11.03.1907
Дочь: Лукина Александра Куликова
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Куликов Вов Иван Федорович
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Куликов Вов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Куликов Федор Ефимович
Смерть
Неизвестно