Ларионова (Михайлова) Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Михайлов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Григорьева Степанида Исаковна/Исаевна
Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania