Ларионова (Михайлова) Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Михайлова) Агафья Максимовна

Ларионова (Михайлова) Агафья Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Михайлов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ларионов Трофим Исакович

Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларионов Матвей Исакович

Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Григорьева Степанида Исаковна/Исаевна

Отец ребёнка: Ларионов Исак Анисимович

18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close