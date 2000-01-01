Григорьева (Ларионова) Степанида Исаковна/Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ларионова) Степанида Исаковна/Исаевна

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Место рождения

18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ларионов Исак Анисимович

Мать: Ларионова Агафья Максимовна

18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1871

Сын: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Григорьев Семён Агурьянович

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Акулина Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Павлина Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ирина Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Агурьяновна

Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович

Podmyadino, Hrodna Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)
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