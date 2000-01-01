Григорьева (Ларионова) Степанида Исаковна/Исаевна
Место рождения18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1871
Сын: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Григорьев Семён Агурьянович
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Акулина Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Павлина Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ирина Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Агурьяновна
Отец ребёнка: Григорьев Агурьян Семёнович
Podmyadino, Hrodna Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)