Ларионов Исак Анисимович
Место рождения18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ларионов Анисим
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Григорьева Степанида Исаковна/Исаевна
Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania