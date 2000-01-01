Ларионов Исак Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Исак Анисимович

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Место рождения

18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ларионов Анисим

Мать: Ларионова Лукерья Степановна

18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ларионов Трофим Исакович

Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларионов Матвей Исакович

Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Григорьева Степанида Исаковна/Исаевна

Мать ребёнка: Ларионова Агафья Максимовна

18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
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