Ларионова Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Лукерья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ларионов Ефим Анисимович

Отец ребёнка: Ларионов Анисим

18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ларионов Терентий Анисимович

Отец ребёнка: Ларионов Анисим

18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ларионов Исак Анисимович

Отец ребёнка: Ларионов Анисим

18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
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