Ларионова Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ларионов Анисим
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ларионов Терентий Анисимович
Отец ребёнка: Ларионов Анисим
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ларионов Анисим
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18132 Kavalčiukai, Vilnius County Lithuania