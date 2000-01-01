Михайлов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Максим

Михайлов Максим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Михайлов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ларионова Агафья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михайлов Леон Максимович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close