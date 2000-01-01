Михайлов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михайлов Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ларионова Агафья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania