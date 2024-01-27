Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
1822
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 11 лет жил с братом Яковом 9 лет и родителями в Батаевке
Рождение ребёнка
1843
Сын: Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor
Мать ребёнка: Миндрин Февронья
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Федоровна Fedor
Мать ребёнка: Миндрин Февронья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Mendrin Миндрин Артамон Федорович
Мать ребёнка: Миндрин Февронья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Mendrin Миндрин Сергей Федорович Fedor
Мать ребёнка: Миндрин Февронья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 28 лет живет с семьей и 2 сыновьями: Кондратом 8 лет и Артамоном 6 лет в Ново-Саратовке куда приехали в 1845 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миндрин Февронья
Смерть
Неизвестно