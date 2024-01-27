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Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич

Мать: Миндрин Евдокия

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 11 лет жил с братом Яковом 9 лет и родителями в Батаевке
Рождение ребёнка
1843

Сын: Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor

Мать ребёнка: Миндрин Февронья

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Федоровна Fedor

Мать ребёнка: Миндрин Февронья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Mendrin Миндрин Артамон Федорович

Мать ребёнка: Миндрин Февронья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Mendrin Миндрин Сергей Федорович Fedor

Мать ребёнка: Миндрин Февронья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 28 лет живет с семьей и 2 сыновьями: Кондратом 8 лет и Артамоном 6 лет в Ново-Саратовке куда приехали в 1845 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндрин Февронья

Смерть
Неизвестно
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