Миндрин Февронья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Федоровна Fedor
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Mendrin Миндрин Артамон Федорович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Mendrin Миндрин Сергей Федорович Fedor
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно