Миндрин Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрин Февронья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Федоровна Fedor

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Mendrin Миндрин Артамон Федорович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Mendrin Миндрин Сергей Федорович Fedor

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Смерть
Неизвестно
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