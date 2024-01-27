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Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor

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Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.08.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Мать: Миндрин Февронья

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет с родителями и братом Артамоном 6 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1868

Сын: Mendrin Иван John Кондратьевич Kondrati

Мать ребёнка: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
29.05.1870

Сын: Mendrin Миндрин Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Mendrin Миндрин Iakov Kondrati Fred

Мать ребёнка: Mendrin Миндрина Неизвестная

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mendrin Миндрина Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna

Смерть
04.08.1923
USA
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