Mendrin Миндрин Кондрат Kondrati Федорович Fedor
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1843
Дата смерти04.08.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1843
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет с родителями и братом Артамоном 6 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1868
Сын: Mendrin Иван John Кондратьевич Kondrati
Мать ребёнка: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
29.05.1870
Сын: Mendrin Миндрин Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
12.11.1893
Сын: Mendrin Миндрин Iakov Kondrati Fred
Мать ребёнка: Mendrin Миндрина Неизвестная
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1923
USA