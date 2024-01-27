Миндрин Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Mendrin Миндрин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич
Россия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1826
Сын: Mendrin Миндрин Яков Jakow Степанович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно