Миндрин Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрин Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1809

Сын: Mendrin Миндрин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич

Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Mendrin Миндрин Федор Fedor Степанович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Mendrin Миндрин Яков Jakow Степанович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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