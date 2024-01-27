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Mendrin Миндрин Яков Jakow Степанович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Mendrin Миндрин Степан Лаврентьевич

Мать: Миндрин Евдокия

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1852

Сын: Mendrin Миндрин Сергей Sergey Яковлевич Jakow

Мать ребёнка: Миндрина Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устинья Яковлевна Jakow

Мать ребёнка: Миндрина Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Mendrin Миндрин Василий Яковлевич Jakow

Мать ребёнка: Миндрина Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 26 лет с женой живет в Ново-Саратовке в семье старшего брата Вндрея Степановича 40 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1842 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Mendrin Миндрин Тимофей Яковлевич Jakow

Мать ребёнка: Миндрина Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow

Мать ребёнка: Миндрина Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 48 лет живет с семьей в Ново-Саратовке с 3 сыновьями Сергеем 20 лет, Тимофей 18 лет и Иван 8 лет. Сына Василия почему то нет.
Смерть
Неизвестно
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