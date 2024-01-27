Mendrin Миндрин Яков Jakow Степанович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1826
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1852
Сын: Mendrin Миндрин Сергей Sergey Яковлевич Jakow
Мать ребёнка: Миндрина Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устинья Яковлевна Jakow
Мать ребёнка: Миндрина Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Mendrin Миндрин Василий Яковлевич Jakow
Мать ребёнка: Миндрина Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 26 лет с женой живет в Ново-Саратовке в семье старшего брата Вндрея Степановича 40 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1842 году
Рождение ребёнка
1854
Сын: Mendrin Миндрин Тимофей Яковлевич Jakow
Мать ребёнка: Миндрина Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow
Мать ребёнка: Миндрина Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 48 лет живет с семьей в Ново-Саратовке с 3 сыновьями Сергеем 20 лет, Тимофей 18 лет и Иван 8 лет. Сына Василия почему то нет.
Смерть
Неизвестно