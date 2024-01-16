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Голыгин Иван Митрофанович

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Голыгин Митрофан Афанасьевич

Мать: Голыгина Федосья Аверкиевна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1870

Сын: Голыгин Георгий Иванович

Мать ребёнка: ?

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1879

Сын: Голыгин Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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