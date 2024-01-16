Голыгин Иван Митрофанович
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно