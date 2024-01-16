Голыгин Георгий Иванович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Голыгин Иван Митрофанович
Мать: ?
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1906
Сын: Голыгин Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Платонида Георгиевна
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно