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Голыгин Георгий Иванович

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Голыгин Иван Митрофанович

Мать: ?

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1906

Сын: Голыгин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1908

Сын: Голыгин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Платонида Георгиевна

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Клавдия Вуколовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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