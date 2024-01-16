Голыгин Антон Митрофанович
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Павла Антониевна (Антоновна?)
Мать ребёнка: Марфа Макаровна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голыгин Михаил
Мать ребёнка: Марфа Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Макаровна
Смерть
Неизвестно