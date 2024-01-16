Голыгин Антон Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгин Антон Митрофанович

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Голыгин Митрофан Афанасьевич

Мать: Голыгина Федосья Аверкиевна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Павла Антониевна (Антоновна?)

Мать ребёнка: Марфа Макаровна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыгин Михаил

Мать ребёнка: Марфа Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Макаровна

Смерть
Неизвестно
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