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(Голыгина) Марфа Макаровна

Место рождения

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Голыгин Макар Никитич

Мать: Голыгина Анна Иудовна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Павла Антониевна (Антоновна?)

Отец ребёнка: Голыгин Антон Митрофанович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыгин Михаил

Отец ребёнка: Голыгин Антон Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Антон Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Григорий Трофимович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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