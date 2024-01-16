(Голыгина) Марфа Макаровна
Место рожденияд. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Голыгин Макар Никитич
Мать: Голыгина Анна Иудовна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Павла Антониевна (Антоновна?)
Отец ребёнка: Голыгин Антон Митрофанович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голыгин Михаил
Отец ребёнка: Голыгин Антон Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно