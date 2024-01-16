Голыгина Федосья Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голыгин Антон Митрофанович
Отец ребёнка: Голыгин Митрофан Афанасьевич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Голыгин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Голыгин Митрофан Афанасьевич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно