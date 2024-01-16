Голыгина Федосья Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Федосья Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голыгин Антон Митрофанович

Отец ребёнка: Голыгин Митрофан Афанасьевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Голыгин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Голыгин Митрофан Афанасьевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Митрофан Афанасьевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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