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Голыгин Иван Иванович

Место рождения

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Голыгин Иван Митрофанович

Мать: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909

Сын: Голыгин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Голыгин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1914

Сын: Голыгин Павел Иванович

Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Марина Петровна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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