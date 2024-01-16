Голыгин Иван Иванович
Место рожденияд. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Голыгин Иван Митрофанович
Мать: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Голыгина Марина Петровна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голыгина Марина Петровна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно