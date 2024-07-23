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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Голыгин Иван Митрофанович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Голыгин Иван Митрофанович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с