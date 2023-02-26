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Акилла Тимофеев

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1801

Дата смерти

25.01.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тимофей Исидоров

Мать: Анна Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819

Жена: Анисия Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1820

Дочь: Екатерина Акиллова

Мать ребёнка: Анисия Карпова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825

Дочь: Агрипина Акиллова

Мать ребёнка: Анисия Карпова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: Николай Акиллов

Мать ребёнка: Анисия Карпова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1834

Сын: Власий Акиллов

Мать ребёнка: Анисия Карпова

Рождение ребёнка
10.10.1837

Дочь: Параскева Акиллова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Акиллова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Трофим Акиллин

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фёдор Акиллин

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
13.08.1843

Дочь: Васса Акилова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егорова

Смерть
25.01.1846
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
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