Акилла Тимофеев
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смерти25.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Тимофей Исидоров
Мать: Анна Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819
Жена: Анисия Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1820
Дочь: Екатерина Акиллова
Мать ребёнка: Анисия Карпова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825
Дочь: Агрипина Акиллова
Мать ребёнка: Анисия Карпова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831
Сын: Николай Акиллов
Мать ребёнка: Анисия Карпова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1834
Сын: Власий Акиллов
Мать ребёнка: Анисия Карпова
Рождение ребёнка
10.10.1837
Дочь: Параскева Акиллова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Акиллова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Трофим Акиллин
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фёдор Акиллин
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
13.08.1843
Дочь: Васса Акилова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егорова
Смерть
25.01.1846
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.